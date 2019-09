Officiel - La FIFA dévoile l’emblème de la Coupe du Monde 2022 au Qatar

L'emblème officiel de la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA a été dévoilé ce mardi par l’instance du football mondial. Cette coupe du monde de football se tiendra dans un peu plus de trois ans. Prévue entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, la compétition qui aura lieu au Qatar avance petit à petit.

Selon la Fifa qui a essayé d’expliquer, les courbes arrondies de l'emblème représentent les ondulations des dunes du désert et la boucle ininterrompue représente à la fois le numéro huit qui rappelle les huit stades qui accueilleront les matches de la phase finale du mondial 2022 et le symbole de l'infini, reflétant le caractère interconnecté de l'événement.

En plus de faire écho à l’emblématique trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, la forme centrale de cet emblème s’inspire d’un châle en laine traditionnel. En hiver, les châles sont portés dans le monde entier et dans la région des pays arabes et du Golfe en particulier.

Le vêtement d'hiver d'inspiration régionale fait également allusion aux dates de début du tournoi et du fait qu'il s'agira de la première Coupe du Monde de la FIFA disputée en novembre et décembre.

La nouvelle police de caractères créée pour accompagner l’emblème fait allusion à la calligraphie arabe traditionnelle.