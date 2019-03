Officiel : Jordi Alba prolonge avec le FC Barcelone jusqu'en 2024 !

Le FC Barcelone s’apprête à recevoir l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Mais le club catalan règle aussi quelques affaires en interne. C’est le cas notamment avec la prolongation de contrat de Jordi Alba qui était avec le président, Josep Bartomeu et Jordi Mestre (Vice-président).

L’international espagnol, arrivé en Catalogne en 2012, voit son nouveau bail s’étirer maintenant jusqu’au 30 juin 2024. Il aura 35 ans, s’il va au bout et il sera resté plus d’une décennie au FCB. Sa clause passe ainsi de 150 à 500M€.