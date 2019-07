Officiel : Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite

Après avoir quitté la sélection Marocaine au sortir d'une CAN ratée (éliminée en 8es de finale par le Bénin), le sélectionneur Français Hervé Renard, 51 ans, vient de s'engager avec la sélection nationale Saoudienne.

Une surprenante destination pour Renard qui était pourtant convoité un peu partout en Europe, voire sur le continent noir. Après avoir gagné la CAN avec la Zambie (2012) et la côte d'Ivoire (2015) il apparaît que le tacticien Français cherche d'autres sensations, mais aussi semble avoir été attiré par la belle offre financière...