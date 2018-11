Officiel : Didier Drogba annonce sa retraite !

Clap de fin pour Didier Drogba ! Après une dernière pige de deux ans au Phoenix Rising, en USL Pro (Ligue 2 américaine), l’attaquant de 40 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Un choix qu’il a annoncé et expliqué sur son compte Twitter. « 1989, Quand tout a commencé !! Quand je pense aux 20 dernières années de ma carrière professionnelle, regarder cette photo de ma première licence ne peut que me rendre fier de que ce j’ai accompli comme joueur, mais, plus important encore, comment cette aventure a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui », a-t-il posté avant de poursuivre.

« Si quelqu’un vous dit que vos rêves sont trop grands, acquiescez et travaillez plus dur et plus intelligemment pour qu’ils deviennent réalité. J’aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j’ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial. Un grand merci du fond du cœur à toute ma famille. À mon staff personnel, merci de m’avoir supporté tout au long de cette carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments. En attendant de démarrer le prochain chapitre et en espérant que Dieu vous bénisse autant qu’il l’a fait pour ma carrière de footballeur »

, a-t-il conclu.

L’OM s’en souviendra longtemps

L’Ivoirien aura marqué de son empreinte tous les clubs où il est passé, du Mans à l’Impact Montréal en passant par Guingamp, l’Olympique de Marseille, Chelsea, Shanghaï Shenhua ou encore Galatasaray. Le Vélodrome frissonne encore à l’heure de se remémorer ses exploits lors de la saison 2003/04, son seul et unique exercice sous les couleurs olympiennes (31 réalisations toutes compétitions confondues). Chez les Blues, il a gonflé son palmarès, avec notamment une Ligue des Champions en 2012 (la seule du club londonien à ce jour) et 4 titres en Premier League. En Turquie aussi, il a tout gagné, ajoutant une Süper Lig, une Coupe et une Supercoupe dans son escarcelle.

Avec 65 buts en 105 sélections, il aura été l’un des fers de lance des Éléphants, même s’il n’aura jamais pu accrocher cette tant convoitée Coupe d’Afrique des Nations (finaliste malheureux en 2006 et 2012). Interrogé par le Daily Mirror , le natif d’Abidjan, élu deux fois Ballon d’Or africain en 2006 et 2009, a évoqué la suite. « Croyez-moi, si cela ne tenait qu’à moi, je jouerais encore, parce que c’est ma passion. Si je vois un ballon passer devant moi à 80 ans, je courrai toujours après, parce que c’est ma passion. Je ne suis pas fatigué, mais je ressens le besoin de commencer quelque chose de nouveau », a expliqué l’homme aux 365 buts en carrière, laissant planer un brin de suspense. Chapeau l’artiste.

