Officiel : A 38 ans, le « géant » Peter Crouch prend sa retraite

Peter James Crouch retire son 2m02 des pelouses ! L’annonce a été faite par le joueur, lui-même via son compte twitter. « Après un long temps de réflexion cet été, j’ai décidé de prendre ma retraite du football ! Notre merveilleux sport m’a tout donné. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé à y arriver et à rester si longtemps. Si on m’avait dit à 17 ans que je jouerais en Coupe du monde, que j’irais en finale de la Ligue des champions, que je gagnerais la FA Cup et que j’aurais marqué 100 buts en Premier League. Je n’y aurais pas cru. C’est un rêve absolu devenu réalité. » L’attaquant de 38 ans était en fin de contrat à Burnley…

Auteur de 467 apparitions en Premier League (Le joueur a porté les couleurs de QPR, Tottenham, Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool, Stoke City…) Peter Crouch raccroche les crampons sur un bilan de 106 buts et 57 passes décisives.

Il a également disputé 34 matches de Ligue des champions (13 buts). Ses performances lui ont également valu 42 sélections chez les « Three Lions », où il compte un bilan positif de 22 buts.