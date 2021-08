Offensive des Taliban en Afghanistan : Ashraf Ghani quitte le pays, les intégristes reprennent le contrôle du Pays (déclaration de l'Émirat Islamique)

L'Émirat Islamique qui n'est rien que l'association des Taliban qui ont entamé depuis le mois de mai la percée impressionnante sur Kaboul, est enfin dans la capitale afghane. Dans une déclaration faite ce dimanche, le mouvement intégriste rend grâce à Dieu et manifeste son soutien total du peuple en prenant le contrôle de toutes les parties du pays.

Cependant, la capitale du pays (Kaboul) étant une grande ville densément peuplée, les moudjahidines de l'Émirat Islamique estiment ne pas avoir l'intention d'entrer dans la ville par la force et les combats.

Par ailleurs, ils annoncent que "les pourparlers se poursuivent avec la partie adverse pour entrer dans la capitale de manière pacifique, afin que le processus de transfert du pouvoir se déroule dans la sécurité et la confiance et que la vie des citoyens de la capitale ne soit pas mise en danger."

En conséquence, l'Émirat Islamique ordonne à toutes ses forces de se tenir aux portes de la ville de Kaboul et de ne pas tenter d'entrer dans la capitale. "Tant que la transition n'est pas terminée, la responsabilité de la sécurité de Kaboul incombe à la partie adverse et elle doit le faire", déclarent les intégristes.

Ils rappellent également une fois de plus que l'Émirat Islamique ne pense à se venger de personne et qu'ils vont annoncer l'amnistie et la sécurité à tous les employés de l'administration de Kaboul, qu'ils soient dans le secteur militaire ou civil, et aucun traitement de représailles n'aura lieu avec qui que ce soit. Chacun est prié de rester dans sa localité, dans sa maison et de ne pas essayer de quitter le pays.

Ils rappellent que le régime islamique inclut tous les Afghans de tous les horizons et de tous les bords, et qu'il y a un gouvernement responsable qui sert tous et qui soit accepté par tous. Pour rappel, Ashraf Ghani a quitté le pays un peu tard dans la journée vers une destination pour le moment inconnue.