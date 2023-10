Offensive armée du Hamas contre Israël : Le PM Benjamin Netanyahu appelle à « un gouvernement d’union nationale »

L’offensive surprise du Hamas samedi dernier, pousse le Premier ministre israélien dans ses retranchements. Alors qu’Israël prépare sa réponse politique aux attaques après une première réponse militaire, les deux principaux chefs de l’opposition se sont déclarés ouverts à l’idée de former un gouvernement d’unité nationale temporaire. Chef du parti de l’Unité nationale et ancien ministre de la Défense, le centriste Benny Gantz s’est dit prêt pour cette alliance de circonstance, comme le rapporte « The Times of Israël », ce lundi.





Benny Gantz a indiqué dimanche soir à la télévision israélienne qu’il avait échangé avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu « avec l’intention d’établir un gouvernement de guerre qui dirigerait la bataille contre Gaza et d’autres fronts », à condition d’obtenir une réelle influence dans la guerre ouverte dimanche contre le Hamas. « Si nous avons une réelle opportunité d’influencer et de participer à la gestion de la guerre, nous serons là jusqu’à la fin », a-t-il poursuivi. Dans tous les cas, il a assuré de son plein soutien à « toute action sécuritaire responsable et déterminée », quelle que soit la décision concernant un gouvernement d’urgence.





Un constat et un engagement partagé également par le président du parti nationaliste Israël Beytenu, Avigdor Liberman. Mais une fois encore, l’opposant a posé une condition. Il souhaite que Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Galant et le chef d’état-major de Tsahal Herzi Halevi annoncent publiquement que le gouvernement a l'intention d'éliminer l’organisation terroriste Hamas et tous ses dirigeants terroristes.





« Nos priorités doivent être claires : l’élimination du Hamas et de ses dirigeants… Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons restaurer la sécurité des habitants du sud et du reste des citoyens israéliens, et ramener nos captifs et ceux portés disparus », a également demandé cet ancien soutien de Netanyahu.





Dernier parti invité par Benjamin Netanyahu à rejoindre un gouvernement d’union nationale, le parti de centre gauche Yesh Atid a posé une condition d’ores et déjà rejetée par le Likud, le parti politique de Benjamin Netanyahu.

Samedi soir, le chef de Yesh Atid, Yaïr Lapid, s’était dit prêt à rejoindre « un gouvernement d’urgence réduit, professionnel » à condition que les partis d’extrême droite n’en fassent pas partie, estimant qu’il serait impossible de mener une guerre avec « la composition extrême et dysfonctionnelle du cabinet actuel ».



Au-delà de ces responsables d’opposition, de nombreuses voix s’élèvent également depuis quelques heures en soutien d’un gouvernement d’union nationale. C’est le cas de Nir Barkat, ministre de l’Economie et de l’Industrie, qui estime ce lundi que « dans une période aussi complexe, nous devons mettre nos divergences de côté et nous unir contre l’ennemi qui veut nous détruire. » « Israël est en guerre et c’est le moment de former un gouvernement d’unité nationale », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par Haaretz. « Nous devons les soutenir (les combattants de Tsahal) avec un gouvernement d’unité qui représente le peuple tout entier. Nous devons établir un gouvernement d’unité aujourd’hui et gagner la guerre ensemble. »





Même son de cloche du côté du ministre des Finances Bezalel Smotrich. Dans une déclaration rapportée par Haaretz, le ministre a appelé « le Premier ministre Netanyahu et Benny Gantz à se montrer à la hauteur, à se rencontrer immédiatement et à trouver un accord. »