Offense au chef de l’État : Adama Gaye face au Doyen des juges ce mercredi

En détention depuis plus d’un mois, Adama Gaye est attendu devant le Doyen des juges. Une confrontation au cours de laquelle, le journaliste va être entendu sur le fond, a appris Dakaractu. Un rendez-vous très attendu par les conseils du mis en cause qui, déjà dans un communiqué parvenu ce mardi à la rédaction, sollicitaient une liberté provisoire pour leur client.



Cependant, il est bon de rappeler que le sieur Gaye fait l’objet d’une détention provisoire après avoir été inculpé pour des faits d’offense au chef de l’État et d’atteinte à la sûreté de l’État. Des faits à lui reprochés que ses avocats ont qualifié de ‘’délit mineur’’ qui ne devrait pas conduire le journaliste en prison. Surtout ‘’dans une démocratie majeure’’.



Cette demande de liberté provisoire que les avocats de la défense entendent introduire est motivée par l’état de santé de leur client. Un état de santé qui, indique le document s’est détérioré, ‘’eu égard aux conditions de détention inacceptables. (…) Adama Gaye est d'un âge qui ne lui permet pas d'être confiné dans les geôles atroces d'un régime qui cherche coûte que coûte à affaiblir moralement et physiquement le lanceur d'alerte’’.