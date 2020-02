Oeuvres : Le musée des civilisations noires et le collectionneur David Brolliet pour un art du Sénégal, pour le Sénégal...

C’est le début d’une collaboration pour la survie de l’art africain, en particulier sénégalais. Le Musée des Civilisations Noires et le collectionneur Genevois David Brolliet viennent de sceller un partenariat. Il s’agit d’une convention de prêt portant sur une œuvre de l’artiste sénégalais d’art contemporain VIYE DIBA.







La pratique des prêts et donations est très connue dans le monde des expositions et permet aux musées l’accès à des œuvres intéressantes, quand bien même leurs moyens financiers seraient limités.



Elle est bien encadrée avec des systèmes d’assurance bien connus et maitrisés des hommes de l’art.Le Directeur du Musée, le Professeur Hamady Bocoum,se félicite de l’initiative de Monsieur Brolliet, non sans lui rappeler que le Musée des civilisations noires verrait d’un très bon œil la multiplication de ce type d’initiatives au profit des artistes.







Depuis sa découverte du Sénégal à travers le Dak’art 2016, le collectionneur braque son œil sur la scène artistique africaine. De la Mode, au design, en passant par l’art contemporain, « il est vrai que le continent magnétise toutes les attentions. Je l’ai découvert assez tôt à travers les œuvres de Romuald Hazoumè, que m’avait présenté Pierre Huber. Aujourd’hui, je me rends souvent au Sénégal où je visite pas mal d’ateliers. Je me sens en affinité avec la mentalité et la culture de l’Afrique, notamment francophone. J’aimerais bien développer un projet là-bas, soit un centre d’art, soit une résidence d’artistes. Et peut-être, pourquoi pas, y déposer une partie de ma collection de 1000 oeuvres», dira David Brolliet.







1000 oeuvres ! Pour y arriver que de chemin parcouru !







David Brolliet, c’est en effet quarante ans de passion pour l’art contemporain qui a gagné son cœur.







Depuis la possession à l’âge de dix-huit ans d’une petite sculpture de l’artiste lyonnais Jean-Philippe Aubanel, David est pris comme par une forme de frénésie qui le mène sur toutes les places où l’art contemporain est à l’honneur.







Très engagé en France auprès de l’Adiaf, cette association de collectionneurs qui décerne annuellement le prix Mar el-Duchamp, David Brolliet se veut également un ambassadeur de bonne volonté de Genève au Sénégal et dans la sous-région.







À travers l’art, mais également son parcours en tant qu’homme politique genevois, bien au fait des questions de relations internationales, ce francophile dans l’âme entend ériger des ponts entre Dakar et Genève qui présentent à ses yeux beaucoup d’opportunités.







Déjà, dans l’humanitaire sénégalais, il a été nommé ambassadeur et « TONTON » pour l’ONG « Village Pilote » qui travaille à sortir les enfants de la Rue.







Le musée qui abrite une exposition de « l’Ecole de Dakar » après celle à succès de « prête-moi ton rêve » , scelle ainsi le début d’une collaboration entre cette institution et le Collectionneur Genevois David Brolliet.