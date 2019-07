Ode Aux Lions de la Teranga. (Par Alioune Badara Cissé)

Vous voilà enfin en carré d’As

Car devant vous tout trépasse .



En nous faisant bondir avec vous

Nous nous mêlâmes au vaudou

Pour chanter l’ancestrale Afrique

Et sa belle jeunesse , magnifique !



A vos pieds un trophée continental

Qui vous place sur un piédestal

Depuis le Pays de Toutankhamon

D’où vous reviendrez avec renom .



Nous entendons votre cœur battre

Au son de l’harmonica du pâtre

Que le troupeau reconnaît si bien

Que la troupe reconnaît de si loin

Et fait du Nil au Cap un unique lien .



Vous êtes chez vous en Egypte

Cheikh vous en aurait fait le conte .



De la Terre du tout Premier Homme

Et des derniers que nous sommes

Entonnons la chanson de David

Celle des guerriers impavides

« Dans les savanes ancestrales «

Dont le monde admire la beauté

De leur corps si bien sculpté .



Ici l’on vous célèbre déjà , preux !

Maintenez bien le cap chers neveux

Continuez à les faire tous trembler

Et pas un qui ose vous ressembler

Car symbiose de Niani et de Nder

Dont vous dira mot le Pr . Iba Der

Qui vous rappellera le sang versé

Et vous parlera des corps embrasés

Pour que Notre Pays ait un Nom .



Ne nous laissez pas tomber , Non !

Vous ne pouvez pas d’ailleurs

Ne vous laissez surtout pas faire

Rugissez sans jamais vous taire

Vous ne le sauriez d’ailleurs

Car ici et partout ailleurs d’ailleurs

Vous êtes les maîtres de votre art !



Incontestables , en vos fières allures

Evitez vous tout risque de bavure

Qui vous éloignerait de cette parure

Que l’on rêve de vous voir étrenner Des deux mains levées au Ciel

Pour le présenter ensuite au Chef

Le Drapeau National , avec fierté , avec .

Que Dieu le fasse , Amen !



Maître Alioune Badara Cissé

Mediateur de la République

Du Sénégal