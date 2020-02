Odcav Kaolack / Finale zone 2 : Asc Pom-bi de Passoire remporte son premier trophée.

La zone 2 de l'Odcav de Kaolack a bouclé la saison du championnat national populaire communément appelé "navétanes", par la finale zonale. Un évènement sportif qui s'est déroulé au stade Lamine Guèye de Kaolack.



Les supporters des équipes finalistes ont fait le déplacement pour assister à la rencontre. L'ambiance était indescriptible dans les gradins. La finale cadette a été remportée par l'ASC Ndaaly qui a battu l'asc Marine de Bongré sur le score d'un but à zéro.



En junior/sénior, l'affiche a opposé Barada de Kasnack à Pom- bi de Passoire. Les deux formations ont livré un beau match sur le plan technique et tactique.

Ainsi, à la 13 ème minute de jeu, l'attaquant de Barada, Ousmane Diallo, a marqué le premier but de la partie.



En deuxième période les joueurs de Pom- bi profitent de la condition physique de l'équipe adverse pour élever le rythme du jeu. Ce qui se concrétisera par une égalisation à la 75 ème minute signée Assane Guèye. À la 80 ème minute, Abdou de Pom- bi a corsé l'addition en inscrivant le deuxième but de son équipe synonyme de victoire.



L'ASC Pom- bi vient de gagner son premier trophée du championnat national populaire. Joueurs, staff technique, dirigeants et supporters ont célébré cette grande victoire dans la joie et le bonheur...