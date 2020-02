Odcav Kaolack / Finale zone 1/B : Le parrain Moïse Sarr soutient la jeunesse à travers le mouvement « navétanes »

La finale de la zone 1/B de l'odcav de Kaolack, a été jouée ce samedi au stade Lamine Gueye. Les supporters des équipes n'ont pas manqué à cette fête dédiée à la jeunesse et aux sportifs.

Dans les tribunes, les spectateurs ont assuré l'animation par le rythme des tam-tams, des trompettes et des chœurs qui ont fait vibrer le stade. En catégorie cadette, l'Asc Gouye-gui de Sara a battu l'asc Atletico de sing-sing aux tirs au but 3-2. Temps réglementaire score nul et vierge. De son côté, Demba Mar de l'asc gouye gui a été désigné meilleur joueur de la rencontre.

La finale juniors/seniors a opposé Daradji de Sam et Atletico de sing sing. Dès l'entame de la partie, aucune des deux formations n'a voulu rien laisser en rade. Ainsi, à la 34e minute de jeu, Samba Sokom a ouvert le score pour Daradji. En deuxième période, après deux minutes de jeu le tonitruant et virevoltant attaquant de Daradji Aliou Badara Ndiaye a inscrit le deuxième but. Il est revenu à la 65e minute de jeu pour signer son doublé. Aliou Badara Ndiaye a été élu homme du match.



Le parrain Moïse Sarr secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé des sénégalais de l'extérieur, a offert à la zone une enveloppe financière d'un million deux cent mille francs, 6 jeux de maillots, 4 trophées et 4 ballons...