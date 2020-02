Odcav Kaolack / Finale Zone 4/B : Le parrain Djibril Dia soutient la jeunesse à travers les "navétanes".

La finale de la zone 4/B de l'Odcav de Kaolack a été jouée ce week-end au stade du président Lamine Guèye. Les férus du ballon rond et les supporters des asc finalistes se sont déplacés en masse pour vivre l'évènement sportif, riche en son et en lumières.



Dans les gradins, les spectateurs vêtus des couleurs traditionnelles de leurs équipes n'ont ménagé aucun effort pour pousser leurs joueurs à la victoire finale. En catégorie cadette, l'Asc Super Étoile de Ndargoundao a battu l'Asc Kocc Barma de Léona à la séance des tirs au but (4-1). Le temps règlementaire a donné un but partout.

La finale junior/sénior a opposé les mêmes équipes qui ont joué en cadets. Ces deux formations s'étaient croisées en finale de la coupe du maire de l'année dernière et le Super Étoile en était sorti victorieux. Cette fois-ci, les protégés du président Audibert Farjellah de l'Asc Kocc Barma ont pris leur revanche en s'imposant à l'épreuve des tirs au but (5-4).

À l'issue du temps règlementaire, le score était nul et vierge.



Le parrain Djibril Dia, directeur de SAPRONET, a offert à la zone une enveloppe financière de sept cent cinquante mille francs (750.000 f), 4 jeux de maillots, 2 trophées et 4 ballons...