Octobre rose : Illumination de l’aérogare de l’aéroport Dakar Blaise Diagne en rose pour marquer les esprits

Le partenariat entre LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport et la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA) se poursuit. Au-delà du chèque d’un million de FCFA offert par LAS à la LISCA et les urnes qui vont être installées à l’aérogare pour recueillir des dons, la direction générale de la société de gestion de l’aéroport a voulu cette année marquer les esprits et interpeller les passagers et autre personnel sur la réalité des cancers du col de l’utérus et du sein.



C’est ce qui a motivé l’illumination de l’aérogare passagers en rose à partir de ce mardi soir et il en sera ainsi chaque soir jusqu’à la fin du mois d’octobre. Une première en Afrique bien appréciée par la présidente de la LISCA, Dr Fatma Guénoune qui avait lancé ce défi l’année dernière au gestionnaire de l’aéroport.



La cérémonie d’illumination a bouclé la journée de mobilisation et de sensibilisation sur la lutte contre les cancers du col de l’utérus et du sein organisée par l’Amicale des Femmes de LAS (AFLAS) avec toutes les femmes de la plateforme aéroportuaire en partenariat avec la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA). Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, qui a participé à la manifestation dans la matinée du mardi est revenu sur l’importance d’appuyer la femme sénégalaise et s’est réjoui du fait que depuis le 1er octobre, les patientes sénégalaises atteintes de cancers du sein et du col de l'utérus bénéficient d'une prise en charge gratuite de la chimiothérapie. Une décision du chef de l’Etat Macky Sall saluée aussi par la présidente de la LISCA, Dr Fatma Guénoune qui a présenté le chef de l’Etat comme leur premier soutien.

Source AIBD