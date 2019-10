Octobre rose : 800 femmes consultées gratuitement devant le siège de la LISCA.

Dans le cadre des programmes d’Octobre Rose, la Ligue Sénégalaise de Lutte contre le Cancer (LISCA), en collaboration depuis 4 ans avec le groupe Expresso Sénégal, représenté par Abdallah Saïd qui en est le directeur général, a lancé ce samedi sa première journée de consultation gratuite sur les deux voies de Sacré-Cœur. Environ 800 femmes sont venues répondre à l’appel. Des chiffres satisfaisants selon le Docteur Fatma Guenoune, la présidente de la LISCA qui a fixé comme objectif la consultation de 1000 femmes pour la journée.





Sous une grosse tente devant le siège de la LISCA à Sacré-Cœur, des centaines de femmes sont assises attendant leur tour pour se faire consulter par un médecin. Que ce soit le cancer du sein ou du col de l’utérus, ces femmes vont bénéficier de soins gratuits si toutefois un problème est détecté lors de leur consultation, nous fait savoir le docteur Fatma Guenoune. Elle précise que maintenant, les malades du cancer sont soulagés par le président de la République qui a rendu gratuite la chimiothérapie des cancers gynécologiques. À cet effet, elle recommande à la gente féminine de venir en profiter : « Je fais appel à toutes les femmes âgées entre 40 et 74 ans de venir se dépister et à toute personne d’inciter sa sœur, sa mère, sa tante ou sa grand-mère à faire le dépistage par la mammographie ou de venir lors de nos journées de consultation. »



Cependant, son inquiétude est orientée vers les femmes se trouvant à l’intérieur du pays. Ces dernières rencontrent de réelles difficultés pour se faire soigner, raison pour laquelle elle ambitionne de construire une maison de vie qui pourra accueillir ces femmes et les loger jusqu’à ce qu’elles retrouvent la santé. Mais avant cela, un centre sera bientôt construit.



« Il n’y a qu’à Dakar ou vous trouvez les radios thérapies de même que les chirurgiens oncologues et la chimiothérapie se fait ici à Dakar et à Thiès. Donc la première pierre du centre d’oncologie sera bientôt posée et d’ici à 5 ans, va voir le jour ce nouveau centre de traitement en attendant la construction de la maison de vie ». Ainsi, une autre grande journée de consultation sera organisée le 26 octobre prochain au stade de l’Amitié.