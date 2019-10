Octobre Rose : L'AIBD illuminé en Rose pour interpeller les passagers sur les cancers féminins.

L'Amicale des Femmes de Limak-AIBD-Summa (AFLAS) avec toutes les femmes de la plateforme aéroportuaire et en partenariat avec la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (Lisca) ont célébré Octobre Rose. Une journée de mobilisation et de sensibilisation sur la lutte contre les cancers du col de l’utérus et du sein a donc été organisée à cet égard. Ainsi, pour renouveler tout son engagement auprès de la Lisca, une cérémonie d'illumination en Rose de l’aérogare de l’aéroport Dakar Blaise Diagne a clôturé cette journée afin d'interpeller les passagers et le personnel sur les cancers du col de l’utérus et du sein en cette période d’octobre Rose...