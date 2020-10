Octobre Rose / Abdou Karim Fofana : « Le président avait l'idée de défalquer 1% dans les salaires pour couvrir la Cmu »

À l'occasion de la journée de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus organisé ce samedi dans la commune de Fann/Point E/Amitié, le ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène Publique et du Logement, Abdou Karim Fofana a profité de l'occasion pour se prononcer sur la gestion de la Covid-19.



À l'en croire, "ni la presse ni l'opposition n'ont la prérogative de noter le Sénégal" prétexte le ministre.

Parlant du programme de la couverture maladie universelle, il a fait une grosse révélation. "Le président souhaiterait défalquer 1% ou 1000f sur les salaires pour investir dans la couverture maladie universelle. Cela permettra d'avoir 100 milliards par an afin que tout citoyen puisse être soigné au besoin" fait-il savoir.



Devant l'assistance venue répondre à l'appel, le ministre attaque l'opposition. " Nous nous investissons davantage pour servir notre pays. Je vous demande de ne pas donner de crédit à ceux qui ne font que critiquer pour donner une mauvaise image au pays. La pratique de la politique doit être civilisée".



"Le Sénégal a beaucoup investi dans la lutte contre les maladies comme le Sida dont le taux de prévalence est de 1%. Ce n'e sont pas aux journalistes ou aux opposants de noter le Sénégal dans le cadre de la Covid-19", soutient le ministre qui répond ainsi à l'opposition...