Octobre Rose / AIBD : Les femmes de LAS, de 2AS et de l’AIBD s’engagent à faire passer le message de sensibilisation sur les cancers qui touchent les femmes.

L’Aéroport International Blaise Diagne de Diass a accueilli ce mardi 22 octobre une journée de sensibilisation sur les cancers féminins. Une initiative des femmes qui s’activent dans les différentes plateformes. « L’occasion a été saisie pour faire le plaidoyer de la mise en place d’une crèche pour accueillir les nourrissons des employées pour faciliter l’allaitement qui peut prévenir le cancer du sein . Et notre DG n’est pas resté sensible à notre demande », a dit Madame Yassine Diouf présidente de l’amicale des femmes de 2AS. Venu soutenir ces femmes, le ministre du tourisme et des transports aériens, M. Alioune Sarr, s’est réjoui de la détermination de ces dames pour lutter contre les cancers du col de l’utérus et du sein. Selon le ministre, « L’Etat du Sénégal est avec vous, les femmes. C’est dans cette dynamique que Son Excellence le président de la République Macky Sall a pris des mesures importantes pour vous accompagner dans cette lutte »,a t-il dit. À cet effet, une enveloppe de 2 millions a été offerte par le ministre Alioune Sarr aux femmes de l’AIBD pour continuer la lutte contre les cancers féminins en collaboration avec la LISCA...