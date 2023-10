Octobre Rose : 300 femmes ont été dépistées ce 31 octobre par le ministère de la Microfinance

Former, sensibiliser et accompagner, tel est le slogan de la ligue sénégalaise contre le cancer. En ce dernier jour de la célébration du mois de lutte contre le cancer, le ministre de la Microfinance s’est rendu au centre culturel Douta Seck pour accompagner les femmes bénéficiaires de financement et du personnel du ministère. « Je salue le travail de la LISCA qui perpétue cette tradition. Avec 300 femmes dépistées ce jour, nous osons prendre en charge les acteurs des deux secteurs. Il y a quinze mille femmes qui ont bénéficié de la gratuité de la chimiothérapie », a lancé Victorine Ndeye...