Occupations anarchiques, constructions et lotissements irréguliers : Le président Macky Sall manifeste son soutien à la DSCOS et demande aux autorités administratives d'en faire de même.

« Je tiens à exprimer tout mon soutien à la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (DSCOS), dans les missions de surveillance, de contrôle et d’assistance qu’elle mène au quotidien, afin de faire respecter les lois et règlements en vigueur. » C’est le président de la République qui l’a dit, aujourd’hui, au cours de l’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux.