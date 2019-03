Occupation anarchique : Grand désordre aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor

La mythique enceinte de Léopold Sédar Senghor est l’un des plus anciens stades du Sénégal, raison pour laquelle des travaux de réhabilitation seront entrepris «dans un délai de quelques mois», selon le ministre des Sports, Matar Bâ. Des usagers ont confié ne plus supporter ce stade vétuste et veulent l'érection d'un nouveau stade. L'état de la pelouse n'est que la partie visible du gros problème de l'infrastructure sportive, compte non tenu du désordre qui règne aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor, où décidément tout est à refaire.