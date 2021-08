Obtention de certificats de résidence : Le coup de gueule de Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul-Derklé.

La question de la délivrance des certificats de résidence continue de d'enfler dans les communes d’arrondissement de Dakar. Ainsi, dans la commune de Castors-Dieuppeul-Derklé, le maire est dans tous ses états.



Plusieurs fois, ses représentants dans la commission de la commune ont noté des irrégularités et de faux certificats de résidence délivrés. Les délégués de quartier sont indexés dans la délivrance des certificats de domicile par le maire Cheikh Guèye qui dénonce.



« J’avais attiré l’attention des délégués de quartier sur la délivrance des certificats de domicile. Au niveau de la commission, j’ai eu écho qu’il y a une épidémie de personnes venant de Pikine, Rufisque, Keur Massar… transportés pour se faire établir un certificat de résidence. C’est inacceptable », regrettera le premier magistrat de la commune de Dieuppeul-Derklé.



Toutefois, il met tout le monde devant ses responsabilités : « Je demande aux délégués de quartier et à l’état civil de prendre toutes leurs responsabilités, parce que je ne protégerai personne. C’est des questions très sérieuses. Les conséquences sont lourdes et douloureuses. Les échos que j’ai, attestent d’une production industrielle de certificats de résidence. Il y a beaucoup de faux certificats de domicile. C’est le camp adverse qui s’adonne à ces pratiques... »



D'ailleurs pour conclure, le maire a promis de prendre « toutes les dispositions pour mettre fin à ces pratiques et de siffler la récréation. Nous allons faire des recours... »