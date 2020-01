Observatoire CIES : La valeur marchande de Sadio Mané estimée à plus de 155 millions d’euros, Mbappé explose le compteur…

La récente publication du classement des joueurs les plus chers par l’Observatoire du football (CIES) a été publiée. Et, les nouvelles sont plutôt bonnes pour le nouveau ballon d’or Africain, Sadio Mané qui voit sa valeur marchande exploser (155 millions d’euros.) Fortement convoité par le Real Madrid notamment, les « Merengues » savent à quoi se tenir... Acheté à 36 millions d’euros, en 2016, par Liverpool. Mané (5ème de ce classement) a la cote chez les « grands d’Europe. »



Toujours d’après le document publié par le CIES, la palme revient à l’international Français Kylian Mbappé qui bat tous les records. Acheté à 180 millions d'euros au club du rocher, L’AS Monaco, en cas de transfert, Mbappé ne vaudrait pas moins de 265 millions d’euros. Une somme astronomique pour le joueur de 21 ans qui pourrait effacer des tablettes les 222 millions du transfert de Neymar (Barcelone vers le PSG.)



Dans ce classement, l’Anglais Raheem Sterling (25 ans, Man city arrive à la deuxième place.) Il est estimé à 223,7 millions suivi par un autre joueur de Liverpool, Mohamed Salah (175 millions.) L’Egyptien avait été recruté pour 42 millions d’euros par les « Reds » en 2017.



La bonne constatation est l'arrivée au sommet de jeunes talents (Jadon Sancho 4e 168 millions d’euros, Rashford 7ème, 134 millions d’euros…)

À 32 ans, Lionel Messi reste quand-même dans le top 10 (8e 125 millions d’euros), contrairement à Cristiano Ronaldo qui ne figure pas dans le top 20.

Des estimations qu’il faut toutefois prendre avec des pincettes, puisque le marché des transferts a ses propres codes, et les critères d’estimation de la valeur marchande d’un joueur varient d’un championnat à un autre. Pour ne pas dire d’un agent à l’autre…