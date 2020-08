Obsèques du Khalife général de Médina Baye : Un nigérian aurait décidé de mettre trois avions à la disposition des disciples.

Il s'appelle Abdul Samad Isyahu Rabiu, né le 4 août 1960 à Kano, au Nigeria. L'homme d'affaires aurait décidé de mettre à la disposition des disciples de Cheikh Al Islam trois avions pour venir prendre part à l'inhumation du défunt Khalife de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass.



Abdul Samad est le fondateur et président de BUA Group, un conglomérat nigérian se concentrant sur la fabrication, les infrastructures et l'agriculture et produisant un revenu supérieur à 2,5 milliards de dollars. Il fait partie des fidèles disciples nigérians de Cheikh Al Islam...