Obsèques de la mère de Racine SY : Adja Mariame Coulibaly,une vie au service de ces concitoyens

Les Obsèques de la défunte mère de l'icône du secteur privé sénégalais Racine SY sont prévues ce mardi à Dakar.

Décédée il ya quelques jours à Paris, Adja Mariame COULIBALY est la fille aînée de l’intellectuel et homme politique sénégalais Insa Coulibaly, figure importante du Parti socialiste à Saint-Louis ldu temps du Président Leopold Sedar Senghor.

Le notable Insa Coulibaly, grand- père de Racine SY était aussi l'ancien Directeur de cabinet du Président de la Fédération du Mali,Modibo Keita dont il était le camarade de promotion à l’école William Ponty puis inspecteur de l’enseignement de la région du fleuve pendant de longues années.

Une des plus grandes avenues de la ville tricentenaire Saint-Louis, porte d'ailleurs son nom ainsi que l’ancienne école de Senefobougou.

De nature discrète et effacée , sa fille aînée Adja Marame Coulibaly,après avoir fréquenté le lycée Hameth FALL,a fait toute sa carrière au bloc fiscal de Dakar précisément à la Direction Générale des impôts et domaines(Dgid)jusqu’à sa retraite en 1992.

Prières pour elle.