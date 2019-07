Obsèques de Tanor : Levée du corps ce mercredi, inhumation à Nguéniène.

La dépouille de Ousmane Tanor Dieng quittera Paris pour Dakar, ce mardi 16 juillet 2019 et sera acheminée par vol spécial pour arriver tard dans la soirée ou plus tard mercredi matin, informe le Quotidien.

C’est la décision du président de la République qui veut des obsèques de dimension nationale à son allié. D’ailleurs Macky Sall a décidé de renoncer à son voyage en Égypte pour assister à la finale de la Can qui opposera le Sénégal à l’Algérie.

D’après nos confrères de Sud Quotidien, la cérémonie de levée du corps sera présidée par le chef de l’État ce mercredi 17 juillet 2019 à la morgue de l’hôpital principal de Dakar. Elle sera suivie de l’enterrement à Nguéniène dans le département de Mbour, localité dont le disparu est le maire..