Obsèques d’Amath Dansokho : « C’est l’un des hommes les plus libres de la classe politique » (Alioune Tine)

Le syndicaliste et homme politique sénégalais a été élevé à titre posthume au grade de commandeur dans l’ordre national du lion. Son parcours politique et la dimension de l’homme ont à l’unanimité été salués par ses proches, amis et parents qui sont venus ce matin lui rendre un dernier hommage. Selon Alioune Tine de la société civile, Dansokho est l’un des hommes les plus libres de la classe politique »…