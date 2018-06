Obsèques Rougui Sy à Thiès : Aly Ngouille Ndiaye loue la fidélité en amitié de Baba Diao Itoc

Les obsèques de la mère d'Abdoulaye Diao dit Baba ont encore démontré que le Sénégal reste un et indivisible. Des hommes politiques de tous les horizons et les familles maraboutiques se sont croisés au quartier Pencu Aly Nguer de Thiès pour un seul dessein : présenter leurs condoléances à l''homme d'affaires.



Venu transmettre les condoléances du président de la République absent du pays, le ministre de l'Intérieur a eu la présence d'esprit de le relever. Pour Aly Ngouille Ndiaye, Baba Diao a presque réussi l'impossible en facilitant la rencontre entre hommes politiques qui, en d'autres circonstances, ne se serreraient pas la main.



Cette prouesse de Baba Diao, reconnait Aly Ngouille Ndiaye, est dû à sa fidélité en amitié. "Vous préservez les relations que vous avez tissées avec chacun de nous", loue le premier policier du pays.



A noter que sous les bâches dressées devant la grande concession de feue Rougui Sy se trouvent Idrissa Seck, président du conseil départemental de Thiès, par ailleurs président du parti Rewmi, le président du groupe parlementaire des libéraux, Me Madické Niang, l'honorable député Farba Ngom mais aussi les représentants de l'Etat du Sénégal en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Tall.



Les familles maraboutiques sont fortement représentées. Serigne Mountakha Mbacké a envoyé son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Tivaouane n'est non plus en reste.