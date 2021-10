OUSSOUYE / Vainqueur coupe du Sénégal : Seydou Sané a présenté le trophée de la consolidation de la paix aux Majestés Sibilumbaye Diédhiou et Silondébile Diédhiou.

Vainqueur de la coupe du Sénégal de football édition 2021, le président du Casamance Sporting Club, plus connu sous l’appellation Casa Sport, poursuit sa tournée de présentation du trophée aux chefs religieux et coutumiers de la Casamance.

Le samedi, Seydou Sané était au Royaume Bubajum Ayi pour présenter le trophée à Sibilumbaye Diédhiou. Ainsi, la ville d’Oussouye capitale du Royaume, a reçu le 3ème sacre du Casa après 1979-2011 et 2021. Il s’est rendu aussi chez son représentant au village d’Essaout dans la commune de Santhiaba Manjack, Sa Majesté Silondébile Diédhiou. Sa mission, c’est la consolidation de la paix en Casamance.



« J’ai, comme promis, remis la coupe à nos deux autorités coutumières pour les remercier de leur soutien, de leur prières, mais surtout leur apporter le message du Président de la République son Excellence Macky Sall pour la consolidation d’une paix définitive en Casamance. Cette coupe est le symbole d’un Sénégal uni, d’une jeunesse engagée autour du Président de la République pour une émergence véritable au grand bénéfice de la population. La finale de la coupe du Sénégal a été un moment fort de solidarité entre les fils et filles de la Casamance. La paix retrouvée, il reste maintenant à soutenir les efforts du Chef de l’État dans la bataille du développement », souligne le président du club fanion du sud.



Revenant en résumé sur les propos des deux Majestés, il dit : « Cette coupe est venue à son heure et l’avenir devient prometteur et l’espoir d’une Casamance solidaire et développée est permis. C’est une belle image qui entre dans le cadre de la prise en charge des plus hautes autorités de la question de l’équité territoriale », conclut Seydou Sané qui a pris congé de ces autorités coutumières en compagnie d’une forte délégation.