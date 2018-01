OUSMANE TANOR DIENG SE PRONONCE SUR LES 13 PERSONNES TUÉES À NIASSYA.

Le premier secrétaire général du parti socialiste,Ousmane Tanor Dieng, par ailleurs président du Haut conseil des collectivités territoriales, a réagi sur les 13personnes coupeurs de bois tuées à Niassya dans le sud du pays.



Ousmane Tanor Dieng condamne et demande qu'une enquête soit ouverte dans les plus brefs délais. "Ça fait mal de perdre 13 personnes à la fois, une enquête minutieuse doit être diligentée pour qu'un tel événement ne se reproduise plus. "Le président du Hcct se dit convaincu que le président de la République doit avoir très mal, car il fait beaucoup d'efforts pour que la paix revienne en Casamance. Ousmane Tanor Dieng était le parrain de la finale de la Ligue amateur.