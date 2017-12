OUSMANE TANOR DIENG SE PRONONCE SUR LA PLAINTE DE BARTHÉLÉMY DIAS

Présidant la finale de la zone 13A de Nguéniène, son village natal, le secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng s'est prononcé sur l'actualité de sa formation politique, précisément sur la plainte de Barthélémy Dias et le bureau politique convoqué. Face à la presse Ousmane Tanor Dieng souriant et d'un air taquin répond tout en minimisant cette plainte : "j'attends le verdict de la justice, je suis serein et je me plierai à toutes décisions qui seront rendues. Mais eux aussi qu'ils respectent les décisions de justice et évitent après de se lamenter", a dit le secrétaire général du parti socialiste. Cependant le maire de Nguéniène s'est aussi prononcé sur la tenue du bureau politique convoqué, selon le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales : cette rencontre est thématique et servira d'évaluation des échéances passées et leur permettra de se préparer pour les futurs échéances. Pour conclure, le maire de Nguéniène répondant aux doléances de sa jeunesse, promet de leur construire un stade municipal digne de ce nom avant de dire toute sa satisfaction à l'encontre des jeunes pour le fair-play qui a prévalu. Le président de la commission sportive, Massamba Thiaw, de souligner que le maire n'a pas lésiné sur les moyens, car pour la finale seulement, il a débloqué plus de 4 millions...