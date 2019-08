OUMAR SARR & C° DÉCLARÉS PERSONA NON GRATA EN CASAMANCE

Assurément le parti démocratique Sénégalais de Me Wade est loin d’être divisé dans le sud du pays, à en croire Toussaint Manga, responsable de la coordination départementale de Ziguinchor et par ailleurs député à l’assemblée Nationale. En clair, Oumar SARR et compagnie ne doivent pas compter sur les libéraux de la région de Ziguinchor pour gonfler le rang des frondeurs, Ziguinchor restant fidèle à Me Wade.



En réunion samedi dernier à Ziguinchor, le député Toussaint Manga entouré des responsables des autres départements de la région et de la commune de Ziguinchor prenant la parole, met en garde Oumar Sarr et sa clique. «Les militants mettent en garde ceux qui serait tentés de venir ici pour semer la division. Il ne sera ni accepté, ni toléré que quelqu’un puisse venir à Ziguinchor pour faire la propagande de notre Pds autre que le Pds connu, autre Pds que le pds dirigé par Me Abdoulaye Wade» prévient le tonitruant jeune député à l’assemblée nationale. Pour anéantir les espoirs d’Oumar Sarr et compagnie, Toussaint Manga précise en coupant l’herbe sous le pied des fondeurs. «Ziguinchor est unie, tous les militants sont unis, tous sont derrière le frère Sg Me Abdoulaye Wade : de Bignona à Ziguinchor, de Ziguinchor à Oussouye. Nous ne parlons que d’une seule voix. Il y a un seul Pds. C’est le Pds dirigé par Me Abdoulaye Wade» nous dit-il devant une assistance venue de tous les coins de la région pour recevoir le message et entendre de leurs propres oreilles leur message et position transmis à leurs différents responsables.



Sachant qu’il est temps de faire des réformes de fond en comble du parti, Toussaint Manga qui a porté la voix des libéraux de la région, met sur la table du pape du Sopi une certaine proposition dans le cadre de la réforme du premier parti politique de l’opposition du Sénégal. «Ziguinchor dans son ensemble se félicite des actes posés par le frère Sg Me Abdoulaye Wade et invite les responsables qu’ils encouragent à poser des jalons pour un parti plus combatif, pour un parti moderne, pour un parti prêt à aller vers les sénégalais, pour un parti qui va prendre en compte les préoccupations des sénégalais, pour un parti qui va encore en 2024 être là présent pour demander le suffrage des sénégalais pour reprendre le pouvoir et remettre le Sénégal dans les rails.



Toutes les sections communales, toutes les fédérations à l’unanimité restent fidèles au président Abdoulaye Wade et reconnaissent Me Wade comme Sg du pds » informe le député.



Ziguinchor par la voix du député fait une proposition de taille. Ainsi, il consolide la volonté du pape du Sopi de vouloir mettre son « fils » Karim Wade à la tête du parti : « mieux, dans la volonté de réformer, de donner un nouveau souffle au pds, les militants ont proposé qu’à cours terme le parti puisse faire de Karim Wade, le secrétaire général».



« Nous voudrons rassurer le président Abdoulaye Wade, rassurer les militants du parti pour leur dire que la Casamance a été toujours connue par sa vertu, par ses positions véridiques. C’est aujourd’hui plus que jamais nous militants du Pds à Ziguinchor nous restons constants par rapport aux valeurs que nous avons toujours eues. Nous restons constants dans notre démarche, nous restons constants et fidèles au président Abdoulaye Wade, au pds, nous y demeurerons pour le bien-être du Sénégal et pour le bien-être de la Casamance » rappelle l’ancien secrétaire général de l’Ujtl. Ainsi il invite le pape du Sopi à responsabiliser davantage les fils de la région pour consolider le parti au sud du pays. Car le pds et Ziguinchor c’est une longue histoire.



«Toujours dans la perspective de bien faire du Pds ici à Ziguinchor un parti fort, les militants demandent au président dans sa réforme de continuer et de renforcer en responsabilités les militants et les responsables de la région de Ziguinchor parce qu’ils ne connaissent que le Pds, le parti a une histoire ici en Casamance, le Pds a une vie ici en Casamance et que jamais au plus grand jamais le flambeau du Pds ne s’éteindra ici à Ziguinchor», conclut Toussaint Manga qui veut redorer le blason du Pds, et en faire la première force politique à Ziguinchor.