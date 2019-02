OUMAR SARR À TOUBA : « À quoi cela servira-t-il de prendre part à une élection dont on sait déjà le nom du vainqueur ? »

Membre de la délégation du Président Abdoulaye Wade, Oumar Sarr s'est déclaré heureux de remarquer que l'ancien Président de la République continue encore de susciter un fort engouement chez les populations de Touba qui l'apprécient toujours de manière on ne peut plus profonde. Interpellé sur l'idée qu'il se fait de la prochaine élection présidentielle, le coordinateur du Pds déclare qu'il n'y en aura jamais et ce à quoi les Sénégalais risquent d'assister sera juste un simulacre de scrutin où un homme tentera de faire un forcing pour rempiler.

'' À quoi servira-t-il de prendre part à une élection présidentielle dont le nom du vainqueur est connu d'avance pour avoir, avec ses ouvriers réussi à se faire un fichier fantôme ? '', dira-t-il substantiellement.

Oumar Sarr d'inviter tous les Sénégalais à ne pas aller voter pour empêcher, précise-t-il, au Président sortant de dérouler '' sa forfaiture. ''