OQSF : Le maire Banda Diop et Amadou Kane Diallo casés

La récompense politique pour le maire Banda Diop, ex homme fort de « Taxawu Dakar » est tombée. Selon le « Témoin », le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo (ADD), a en effet recruté deux « médiateurs » à l'OQSF. Il s’agit d’Amadou Kane Diallo, bombardé médiateur pour les finances et ancien maire de Ndioum, membre de la mouvance présidentielle et ancien directeur général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC). L’autre, c’est l’actuel maire de la Patte d’Oie, Banda Diop, nommé médiateur pour les assurances au sein de l’Observatoire de la qualité des services financiers. « Sans doute en récompense d’avoir lâché Khalifa Sall pour la majorité présidentielle », commente le journal. Le Secrétaire exécutif de l’Observatoire interrogé sur ces nominations pense qu’ils ont la compétence et le profil.