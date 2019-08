OPÉRATION DE DÉSENCOMBREMENT : Place aux grands axes de Pikine.

Une vaste opération de désencombrement des grands axes du département de Pikine a eu lieu dans la nuit du mercredi à jeudi. Cette initiative du préfet de la localité, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, vise à concrétiser la vision du Président de la République Macky Sall de rendre propre Dakar et ses principales artères : « C’est le lancement d’une vaste opération de désencombrement des principales artères et grands axes du département de Pikine. Cela fait suite aux instructions du Président de la République Macky Sall qui a inscrit la salubrité et l’hygiène publique au rang des priorités de son mandat. C’est une forte instruction de l’autorité supérieure et en tant que ses représentants dans les différentes localités, nous nous devons de mettre en œuvre cette vision, d’exécuter ses instructions à la lettre car elles cadrent avec un besoin de bien-être des populations. L’assainissement et l’hygiène publique améliorent le cadre de vie et l’environnement. Donc ils impactent sur la qualité de la vie et par rapport à cela aussi nous lançons cette opération de manière symbolique à Bountou Pikine », a-t-il fait savoir.



Quant au troisième adjoint au maire de la ville de Pikine, il annonce que le suivi sera assuré car un dispositif sécuritaire sera mis en place : « Nous saluons cette initiative du préfet du département de Pikine. Il vient de traduire en acte concret une vision, un appel du Chef de l’État. C'est-à-dire rendre le pays propre. La ville de Pikine va contribuer pour la réussite de cette opération. Pour le suivi, il y a un dispositif qui a été mis sur place car on ne peut pas mener cette opération sans pour autant qu’il y ait un suivi. La population a apprécié cette opération parce que simplement elle y trouve son intérêt. Rendre Pikine propre, je pense que c’est pour tout le monde», a laissé entendre Matar Diop.