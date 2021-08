OPÉRATION DE DÉSENCOMBREMENT : Le ministère de l’urbanisme lance l’opération de désencombrement au niveau des alentours de l’aéroport de Yoff.

Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, Abdoulaye Sow, à travers la Direction Générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique a entamé ce dimanche 08 Août, une journée de nettoyage et de désencombrement des espaces situés aux alentours de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, du rond-point Yoff jusqu’à la bande verte de la VDN en partenariat aussi avec les mécaniciens de la place. Cette opération s'étalera sur le site durant 72 heures.



« Nous avons lancé l’opération zéro déchet il y’a un moment et nous avons d’abord pu faire certaines communes et aujourd’hui, avec l’appui des mécaniciens qui occupent les alentours du mur de l’aéroport, nous avons fait un accord de nettoyage et de désencombrement, et ils sont très contents de ce consensus car l’État les accompagne dans leurs cadres de vie », a déclaré Mr Abou Ba, le Directeur Général du Cadre de vie et de l’Hygiène publique. Monsieur Ba d'ajouter : « nous allons donc faire une campagne de trois jours pour finir tout le travail avec l’appui de la commune de Yoff et de l’UCG. »



À cet effet, le trésorier de la fédération ‘’Mbolo moy Dollé’’, représentant des mécaniciens, a livré un sentiment de satisfaction : « nous sommes vraiment très contents de cette initiative car nous avons besoin de ce genre de journées. » Mor Diouf n'a toutefois pas manqué de lancer un appel en direction des autorités : « il faut aussi que l’État nous accompagne car nous avons notre métier à exercer et souhaiterions pouvoir disposer d'un centre pour continuer notre travail. »



La journée de nettoyage et de désencombrement durera 72h. Avec toutes les équipes du ministère l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique et la Direction Générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique