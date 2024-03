OPEP: « L’adhésion du Sénégal attendue en juin prochain » ( Antoine F. Abdoulaye Diome)

L’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est une entité intergouvernementale de pays visant à négocier avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son prix et les futurs droits de concession. Le ministre du pétrole et des énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome s’exprimait lors d’une rencontre ce lundi avec les journalistes sur les questions qui touchent le pétrole et le gaz.