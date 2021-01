OOKLA AWARDS : Orange confirmé meilleur réseau mobile remporte deux distinctions.

Dans un communiqué sorti ce jeudi 14 janvier, le groupe Sonatel a annoncé que son réseau Orange au Sénégal est confirmé comme le meilleur réseau mobile pour une expérience client unique par les awards Speedtest de OOKLA. Une distinction qui lui a été décernée ce 12 janvier par l’organisme international.



OOKLA conscient que Orange est leader sur les mesures de débit et de couverture au Sénégal a décerné à Sonatel ses « Awards » dans les catégories Fastest Mobile Network et Best Coverage Mobile Network. Deux awards qui donnent droit au titre de Best Mobile Network.



Leader mondial des applications de tests des réseaux fixe et mobile qui a notamment développé l’application Speedtest, OOKLA décerne tous les 6 mois des Awards aux opérateurs nationaux, leaders dans leur marché pour confirmer, la qualité de leur réseaux.