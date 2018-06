ONU FEMMES : le programme conjoint genre hygiène et assainissement affiche un résultat positif à Louga…

La cérémonie d’ouverture de la conférence régionale sur la réduction des inégalités de genre dans le secteur WASH a eu lieu en cette matinée du lundi 18 juin dans un hôtel de la place. Cette rencontre, pour une première, a réuni les experts régionaux et internationaux pour évaluer les avancées dans ce domaine tout en analysant les barrières et obstacles auxquels les femmes et les filles sont confrontés. Cette réunion constitue la dernière étape du programme, mené en Afrique de l’ouest et du centre par le conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et assainissement(WSSCC) et l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU FEMMES) pour un budget de 2,6 million de Dollars. Mis en œuvre dans trois pays pilote dont le Sénégal, le Niger et le Cameroun, le programme genre, hygiène et assainissement a eu des résultats positifs au Sénégal dans la région de Louga, a annoncé la coordonnatrice dudit programme.