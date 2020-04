ONAS : démarrage des travaux de curage et d’entretien des réseaux dans le cadre des opérations pré-hivernage 2020 (Communique)

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) informe le public du démarrage dans toute la région de Dakar des travaux de curage et d’entretien des réseaux dans le cadre des opérations pré-hivernage 2020, qui vont se poursuivre dans les autres régions à partir du mois de juin prochain.

Ces opérations sont destinées à désensabler le réseau pour un écoulement rapide des eaux pluviales dans les collecteurs unitaires, séparatifs et canaux, diminuer les risques de débordement et de bouchon, assurer l’entretien des équipements électromécaniques et optimiser le fonctionnement des électropompes des stations de pompage.

L’ONAS s’engage à atténuer les éventuels désagréments et nuisances pouvant être causés par ces travaux. Par ailleurs, l’ONAS rappelle aux usagers que les matières solides déversées dans les réseaux empêchent l’écoulement correct des eaux et le fonctionnement optimal des ouvrages d’assainissement.

Pour tout dysfonctionnement, appelez le numéro orange 81 800 10 12.