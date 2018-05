ONAS : Opération pré hivernale, Lassana Gagny Sakho appelle les citoyens à plus de propreté…

Le directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal, en compagnie de son équipe et des agents de la préfecture, a entamé la visite des opérations pré hivernale dans les stations de curage.



Ce jeudi 17 mai, des visites de terrain ont été effectuées dans les communes de Pikine, Guédiawaye et Dakar. En somme, sept stations ont été inspectées. Arrivés sur place, ils ont constaté que les travaux étaient déjà entamés par des agents expérimentés et dynamiques.



Les installations effectuées par l’ONAS sont fortement appréciées par les populations de ces localités, car leur ayant apporté un cadre de vie sain et assaini tout en les préservant des nombreuses difficultés auxquelles elles étaient confrontées pendant l’hivernage.



Cependant, après avoir recueilli les quelques inquiétudes exposées par les populations, le directeur de l’ONAS a profité de cette occasion pour alerter ces dernières sur certaines de leurs habitudes qui réduisent en néant leurs efforts fournis dans l’exploitation et la maintenance des installations. Un avis partagé par le représentant du gouverneur qui lui emboitera le pas en désignant ces mauvaises pratiques comme seules responsables des problèmes d’inondation qui surviennent pendant l’hivernage.



Ainsi, le directeur de l’ONAS informe que ces visites de terrain vont être effectuées à l’intérieur du pays pour assurer à toute la population un cadre de vie sain et prêt à accueillir un hivernage sans inondation.