ON DIT QUOI / Manifestations, Impacts Sociaux et Psychologiques : quelle analyse sur le comportement des manifestants ?

Après les manifestations violentes notées dernièrement, ce nouveau numéro de votre rubrique « On Dit Quoi » a jugé nécessaire de pousser le débat plus loin. Au delà de recueillir l’avis des citoyens sur ces événements terribles qui se sont passés, il interroge aussi des experts sur les motivations à la base de ce comportement méconnaissable des citoyens sénégalais, mais aussi les répercussions que ces manifestations peuvent avoir sur leur santé mentale.D’où l’interrogation d’un psychologue et d’un sociologue.« Un cocktail d’ingrédients explosifs » comme l’a traduit le professeur Mamadou Wane, Sociologue de renommée, à la suite de son analyse. Des causes qui, si toutefois solution n’est pas trouvée, risque d’aboutir à des conséquences encore plus désastreuses.

Quant au Professeur Ousmane Ndiaye, psychosociologue, l’impact psychologique va au delà de la terreur, de la peur. Et pire, contrairement à ce que tout le monde pense, il est plus ressenti du côté l’État que de la population.