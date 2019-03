OMVS : Le volet PGIRE pour une meilleure assistance des populations du bassin

Dans le cadre de l'exécution du programme de développement intégré basé sur la maîtrise des ressources en eau, l'OMVS a notamment réalisé de grands ouvrages.

Parallèlement à cette première phase de réalisation de grandes infrastructures, l'organisation s'attèle à faire en sorte que les différents projets aient un impact direct sur le quotidien des populations, grâce notamment à un investissement massif dans le développement local, l'environnement et la santé.

C'est le but du Programme de Gestion Intégré de l'environnement et de Développement des Usages à buts multiples de l'Eau, dénommé PGIRE.

Le programme soutient depuis son lancement en 2007, de multiples activités dans différents domaines, ceci pour permettre aux populations du bassin généralement démunies, de profiter de la disponibilité permanente de l'eau grâce aux barrages...