OMPI : Abdoul Aziz Dieng réélu vice-président du comité international sur les droits d’auteur

Selon un communiqué transmis à notre rédaction, Abdoul Aziz DIENG, Conseiller Technique N°1 au Ministère de la Culture du Sénégal, a été réélu à l’unanimité ce 1er Avril 2019 pour un deuxième mandat, au poste de Vice-Président du Comité Permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ledit Comité est actuellement présidé par M. Daren Tang, directeur général de l’Office de la Propriété Intellectuelle de Singapour, indique la même source.



« Abdoul Aziz Dieng est le premier Sénégalais à occuper ces responsabilités au sein de la structure, grâce à son action engagée et sa crédibilité reconnue sur la scène internationale. Cette élection porte au plus haut niveau l’engagement constant du Sénégal envers le système multilatéral de la propriété intellectuelle et conforte sa place croissante dans cette enceinte internationale » peut on lire sur la note.

Le SCCR, conclut la note, est l’instance au sein de laquelle les 191 Etats membres de l’OMPI et plus de 200 observateurs se rencontrent pour examiner les questions relatives au développement du cadre international du droit d’auteur et des droits voisins.