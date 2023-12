OMC: " Un Accord complet sur les subventions à la pêche contribuera aux efforts de réalisation de l’Objectif de développement durable..."( Macky Sall)

" Avec 164 Etats membres représentant 98% du commerce mondial, l’OMC a gagné en universalité ; et ses acquis sont importants, comme l’adoption récente de l’Accord sur les subventions à la pêche, après deux décennies de laborieuses négociations", a déclaré le chef de l'État lors de la conférence présidentielle de l'OMC.



Parlant de l'adoption de l'Accord sur les subventions à la pêche et les subventions, le chef de l'État donne la position du Sénégal. " En concluant cet Accord historique, les Etats membres ont marqué un grand pas en avant pour la durabilité des océans, en interdisant les subventions préjudiciables à la pêche, face à la rareté des ressources halieutiques. Il est heureux que l'Accord ait pris en compte les besoins spécifiques de la pêche artisanale, et prévu une période de transition en faveur des Pays les moins avancés pour la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. Il est important que le Fonds d’assistance

technique et de renforcement des capacités, établi par l’Accord, soit effectivement opérationnel après l’entrée en vigueur du texte pour aider à son application par les pays bénéficiaires.

Le Sénégal reste pleinement engagé dans la deuxième phase des négociations portant sur les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche", a-t-il évoqué.



Et d'ajouter " Un Accord complet sur les subventions à la pêche contribuera en effet aux efforts de réalisation de l’Objectif de développement durable lié à la protection des océans, des mers et de leurs ressources".