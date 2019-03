OM - Nice : Balotelli bat les niçois d'une tête, et relance la course à la C1 (1-0)

L'OM peut, plus que jamais, y croire de nouveau. Après avoir semblé décroché dans la course à la Ligue des champions, Marseille comble, petit à petit, son retard sur la troisième place occupée par Lyon. Grâce à un nouveau but de "super Mario" qui a transpercé la défense d'une tête croisée.

L'équipe de Rudi Garcia et son attaquant Italien Mario Balotelli ne sont plus qu'à trois points de Lyon...