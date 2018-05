OM : Balotelli, Puma prêt à donner un coup de pouce ?

Recruter un avant-centre ne sera peut-être pas la priorité absolue de l'Olympique de Marseille cet été, mais le club phocéen pourrait tenter un coup si une belle opportunité se présentait. Lundi, Nice-Matin assurait justement que l'OM songeait à l'attaquant de Nice, Mario Balotelli, dont le départ en fin de saison n'est plus un secret.

Pour le moment, il ne s'agit visiblement que d'un intérêt. Est-ce que les dirigeants marseillais passeront à l'action ? Et Balotelli sera-t-il intéressé par ce challenge ? On en saura plus dans quelques semaines, mais le journal régional apporte de nouvelles précisions intéressantes sur ce dossier ce mardi et laisse penser que ce transfert est loin d'être impossible. La raison ? Une possible intervention de Puma.



Une opportunité pour l'OM... et Puma



A partir de la saison prochaine, l'OM va changer d'équipementier avec l'arrivée de Puma pour remplacer Adidas. Et, justement, "Super Mario" est l'une des égéries de la marque allemande. Comme lors du transfert d'Ousmane Dembélé de Rennes à Dortmund en 2016, elle pourrait participer financièrement à l'opération. Une manière aussi de marquer le coup pour lancer son aventure commerciale à Marseille. On n'en est pas encore là, mais cette idée pourrait pousser l'OM à tenter sa chance.

Par ailleurs, nos confrères affirment que l'attaquant italien adore la ferveur du Stade Vélodrome. Un autre bon point pour Marseille, même si la priorité du joueur reste un retour en Italie, où les cadors ne se bousculent pas, pour le moment. Reste à savoir aussi quel sera le prix de Balotelli, alors que le président niçois Jean-Pierre Rivère, sans doute pas très emballé à l'idée de renforcer un rival, a assuré qu'il ne partira pas gratuitement.