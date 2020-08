OLAC / PNAT : « 600 millions de m² d'eau seront transférés du Lac de Guiers au Ferlo » (Alioune Badara Diop, DG)

En marge de la signature du protocole entre l’OLAC et le 9ème Forum mondial de l'eau, le directeur général de l’OLAC (Office des lacs et des cours d'eaux du Sénégal) s'est prononcé sur un grand projet du chef de l’État qui consiste à draguer l'eau du Lac de Guiers vers le Ferlo. Selon Alioune Badara Diop, « le Sénégal a retenu des projets de transfert d'eau, qui consiste à transférer au moins 600 millions de m² d'eau du Lac de Guiers vers le Ferlo ». C’est un projet qui est conforme aux axes 1 et 2 du PSE, mais également un des projets phares du plan national de développement du territoire, a-t-il poursuivi. Ce projet consiste à remettre en eau le marigot du bas Ferlo, mais aussi de faire des transferts d'eau à partir de Mboula vers Linguère et de Mboula vers Dahra.