OFNAC : les nouveaux membres connus

Le mandat de plusieurs membres de l’office national de lutte contre la fraude et corruption (Ofnac) était arrivé à expiration. Et des voix s’étaient élevées pour réclamer le remplacement des concernés. Eh bien ! C’est désormais chose faite. Le président de la République a pris un décret depuis le 24 février pour nommer de nouveaux membres de l’OFNAC. Il s’agit de l’ancien inspecteur général de Police Assane Ndoye, le magistrat Abdoulaye Dianko, l’ancien contrôleur général de Police Abdoulaye Diop, l’avocate Me Awa Dièye, Mme Emné Fakhry Ba, manager des organisations et Boubacar Ba du Forum du justiciable.