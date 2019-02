OFFICIEL - Aïda Mbodj n'a pas toujours pris de décision... Ses délégués ne tirent pas dans le même sens.

Au moment où ces lignes sont écrites (19h09 minutes) Aïda Mbodj n'a toujours pas choisi de supporter la candidature du Président Macky Sall ou celle d'Idrissa Seck. Les débats se poursuivent toujours dans la salle de réunion de la mairie.



Voilà déjà trois tours d'horloge que les conciliabules avec ses militants venus en délégation des différentes régions du Sénégal se poursuivent. C'est ainsi que les délégués sont, tour à tour, montés au parloir pour donner la décision de la localité concernée.



Notons que pendant que la délégation du Fouta a formellement demandé à Aïda Mbodj de vite enclencher un compagnonage avec le Président Macky Sall, Thiès, représenté par Dame Ndiaye, a préféré laisser le soin à Aïda Mbodj son libre arbitre et de faire le choix qui sied le plus pour elle. De l'autre côté, Sédhiou dira verser son dévolu sur Idrissa Seck, sans hésitation aucune. Le représentant se prévaudra d'un argumentaire relativement long étoffé d'anecdotes concernant l'ancien maire de la capitale du Rail pour justifier le choix. Il le fera malgré le fait que ça et là on entendait des huées intempestives visant à l'empêcher de développer davantage. Tidiane Cissé, au nom des étudiants And Suxal Ligeey, fera comme Thiès. Pour la jeunesse estudiantine, ''Aïda est mieux placée pour savoir la position à prendre." En ce moment, les échanges se poursuivent...